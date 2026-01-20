Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń. Tak zagłosowaliby Polacy, gdy wybory miały się odbyć w niedzielę

Najnowszy sondaż preferencji politycznych wskazuje na wyraźne zmiany w poparciu partii w Polsce.

Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera, ale tworzenie rządu bez szerszych koalicji może być wyzwaniem.

Zaskakujący wzrost poparcia dla Konfederacji i potencjalna większość dla bloku prawicowego mogą zmienić układ sił.

Sprawdź, które partie zyskały, a które straciły w najnowszym badaniu i co to oznacza dla polskiej sceny politycznej!

Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń, wynika z niego, że największym poparciem wśród społeczeństwa cieszy się Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie pod wodzą Donalda Tuska mogłoby liczyć na poparcie 31,8 proc. (to wzrost o 0,9 pkt proc. w porównaniu z sondażem z początku stycznia). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które zanotowało wynik 26,2 proc. poparcia (partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała wzrost poparcia o 0,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem). Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 14 proc. wyborców (to ugrupowanie również zaliczyło wzrost o 2,8 pkt proc.). Kto jeszcze trafiłby do Sejmu?

Sondaż wskazuje, że szansę na to mieliby politycy z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, partia otrzymała wynik 7,1 proc. (spadek o 2,6 pkt proc.) oraz z Lewicy, na którą chciałoby zagłosować 5,9 proc. osób (spadek o 2,3 pkt proc.). Poza parlamentem znalazły by się: Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało wynik 4,8 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc. względem poprzedniego sondażu), partia Razem, którą popiera 2,7 proc. osób (spadek o 1,7 pkt proc.), a także Polska 2050 z poparciem 2,3 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Kto miałby szansę na władzę?

W analizie sondażu zauważono, że mimo wygranej Koalicji Obywatelskiej, to partia nie mogłaby sama stworzyć rządu, nawet w koalicji z Lewicą nie byłoby to wykonalne. KO mogłaby liczyć na 190 mandatów w Sejmie, PiS na 153 mandaty, Konfederacja natomiast na 72, Konfederacja Korony Polskiej na 26 mandatów, a Lewica na 19 mandatów.

Co ciekawe, bezwzględną większość w Sejmie posiadałby natomiast "blok prawicowy", czyli Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, które łącznie miałyby 251 mandatów.

