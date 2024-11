Najnowszy sondaż może zdziwić. To nie Tusk ani Kaczyński mogą się cieszyć!

Wiceszef PO zaskakuje: To Nawrocki może być Komorowskim tych wyborów!

W ostatnim czasie ukazało się wiele badań sprawdzających, jak rozłożyłyby się głosy podczas wyborów prezydenckich. Tymczasem najnowszy sondaż United Surveys przeprowadzony dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków o to, na jaką partię by zagłosowali. Jak się okazuje, zarówno KO, jak i PiS zanotowały spadek poparcia.

KO i PiS tracą poparcie

Sondaż pokazuje, że w wyborach parlamentarnych wzięłoby udział 57,4 proc. badanych, a 41,5 proc. nie poszłoby do urn.

Jeśli chodzi o poparcie, na pierwszym miejscu pozostaje KO z wynikiem 32,5 proc. To o 1,5 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Drugie miejsce należy to PiS, które zanotowało spadek o 1,8 pkt. proc. i może się pochwalić wynikiem 29,9 proc. głosów. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce zagłosować 10,5 proc. respondentów. To o 0,3 pkt. proc. mniej niż poprzednio.

Powody do radości ma Trzecia Droga, która otrzymała 9,7 proc. głosów i zyskała 0,9 pkt. proc. Najwięcej, bo 1,4 pkt. proc., zyskała Lewica, a obecnie poparcie dla tej partii wynosi 8,5 proc.

Żaden z respondentów nie wskazałby innej partii, a 8,9 proc. nie wie, na kogo by zagłosowało. To o 1,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

