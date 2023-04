Najnowszy sondaż. 43 procent poparcia!

Wybory w Polsce zbliżają się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że partie prześcigają się w składaniu kolejnych obietnic i wiele obiecują. Podwyżki dla urzędników i nauczycieli, "babciowe", kredyt mieszkaniowy 0 procent oraz kredyt mieszkaniowy 2 procent - to obietnice socjalne dwóch największych partii w Polsce. Co o tym wszystkim sądzą Polacy? Najnowszy sondaż United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" oraz dla RMF FM przynosi jednoznaczną odpowiedź na to pytania. Aż 43 procent wyborców uważa, że "Transfery pieniężne do różnych grup społecznych" zdecyduje o wyników wyborów. Na "Poprawę usług publicznych" wskazało 18 procent Polaków. Z kolei 12 procent Polaków sądzi, że o wyniku wyborów zdecyduje temat "Bezpieczeństwo państwa". Z kolei nieco ponad 11 procent wyborców uważa, że o wynikach wyborów zdecydują "Kwestie światopoglądowe".

- Sondaż przeprowadzono w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. na próbie 1000 osób. Zastosowano metodologię mieszaną CATI & CAWI (w podziale 50/50) - czytamy na RMF24.pl.