Pilne! Najnowsze informacje o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Rzecznik zwołał konferencję

Co dalej z Jarosławem Kaczyńskim? Wygląda na to, że jego zwolennicy mogą odetchnąć z ulgą. - Wszystko jest pod kontrolą, pan prezes jest pod opieką bardzo dobrych fachowców, bardzo dobrych lekarzy, tak że wszystko przebiega zgodnie z planem - przekazał Rafał Bochenek, pytany podczas konferencji prasowej o stan zdrowia lidera ugrupowania. Rzecznik PiS w ubiegłym tygodniu informował, że Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu. Według informacji PAP chodziło o planowany od dawna zabieg ortopedyczny, który przebiegł pomyślnie, po nim prezes PiS przechodzi rehabilitację. "Super Express" ustalił jednak, że Kaczyński ciężko zniósł zabieg, ale - jak zdradził ważny polityk partii rządzącej - prezes jest " twardy i da radę". Niebawem szef Prawa i Sprawiedliwości ma wrócić do wielkiego objazdu Polski. - Prezes jest twardym człowiekiem. Z tego co słyszę, także podczas rekonwalescencji cały czas pracuje. Wkrótce wróci także do podróży po Polsce - mówił nam poseł Bartłomiej Wróblewski. Raczej nie ma za to szans na wyjście do domu jeszcze w tym roku. - Prezes ma wyjść do domu już po nowym roku. Choć lepiej się czuje, to warto wszystko dobrze zrobić i trochę dłużej zostać na ul. Szaserów, żeby nie było żadnych ewentualnych później komplikacji - tłumaczył nam jeden z polityków PiS.

