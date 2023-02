Najgorszy koszmar Putina się spełni?! "Rosja ma się na co rozpaść"

Rosja Władimira Putina jak Jugosławia? Ciekawa koncepcja europosła PiS

Kosma Złotowski w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na liczne w Rosji mniejszości narodowe. - Wojna już trwa. W oczach agresora jest to wojna domowa. Początek już jest. Co będzie dalej, zależy od tego, w jaki sposób zareagują bardzo liczne mniejszości narodowe i regionalne Federacji Rosyjskiej. To są nieraz ludzie, którzy choć nie mówią w językach swoich przodków, mają świadomość istnienia jakiegoś własnego kraju - wskazał europoseł PiS. Jego zdaniem nawet jeśli Rosja Władimira Putina zostanie pokonana, to "imperializm rosyjski na pewno się odrodzi". - Rosja ma mentalność imperialną właśnie dlatego, że zarządza tymi wszystkimi krainami, które sobie podporządkowała. Tragiczne w tym jest to, że zniewolone narody są zaangażowane w utrzymywanie i budowanie siły Rosji. Być może skusi je jednak przykład Jugosławii, która rozpadła się na wiele krajów demokratycznych o gospodarce rynkowej, które sobie wszystkie dobrze radzą i współpracują ze sobą - analizował Kosma Złotowski.

Kosma Złotowski: Rosja ma się na co rozpaść

Europoseł PiS uważa, że dla Polski rozpad Rosji byłby korzystnym zjawiskiem. - Rosja ma się na co rozpaść i z naszego punktu widzenia byłoby dobrze, gdyby tak się stało - podkreślił. Czy rzeczywiście możliwe jest to, że państwo Władimira Putina się rozleci na kawałki? Kosma Złotowski jest ostrożny w swoich opiniach. - Nie jestem jasnowidzem i nie powiem, czy Rosja na pewno się rozpadnie - zaznaczył. Przypomnijmy, że wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

Express Biedrzyckiej - gen. Tomasz DREWNIAK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego Putin tak łatwo manipuluje umysłami Rosjan?

Posłuchaj rozmowy o "sowieckich demonach", które pomogły mu rozpętać wojnę!