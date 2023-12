Najbogatszy poseł pokazał oświadczenie majątkowe

Oni chcą uciec do Brukseli, bo już nie są u władzy. "To dla polityków PiS tratwa ratunkowa". Ekspert wieszczy gorzką przyszłość partii Kaczyńskiego

Najbogatszy poseł w Sejmie

Oświadczenie majątkowe najbogatszego posła. Z deklaracji Artura Łąckiego dowiadujemy się, że zgromadził on ponad 883 tys. oszczędności w polskiej walucie, a także przeszło 107 tys. euro oraz pół miliona dolarów. Papiery wartościowe polityka PO są łącznie warte blisko 2,9 mln zł oraz 550 tys. euro. Oprócz zasobów finansowych poseł oświadcza, że wspólnie z małżonką posiada cztery nieruchomości: dom za 2,5 mln zł oraz trzy mieszkania o łącznej wartości 1,11 mln euro. Oprócz tego sam jest właścicielem użytków rolnych o powierzchni 1,47 ha, o wartości szacowanej na 75 tys. zł. "Inne nieruchomości", np. udziały w drodze dojazdowej, mają z kolei wartości 50 mln zł. Ile zarobił Artur Łącki? Dieta parlamentarna wyniosła w ciągu roku ponad 42,2 tys. zł (w tym nieopodatkowane 36 tys.) a uposażenie - prawie 150 tys. zł.

Co poseł ma w garażu? Okazuje się, że najbogatszy poseł ma pięć aut. To Mercedes EQC z 2020 r., Land Rover Range Rover z 2019 r., Jeep Grand Cheroke z 2016 r., BMW 4 Cabrio z 2014 r. oraz Infiniti Q 50 z 2015 r. Łącki może pochwalić się także czterema zegarkami o wartości przekraczającej 10 tys. zł każdy: IWC, Rolex, Rado i Hublot. Polityk PO posiada również antyczny obraz olejny.

Okazuje się, że najbogatszy poseł ma kredyt inwestycyjny w wysokości ok. 431,1 tys. euro oraz kredyt mieszkaniowy w kwocie ok. 107 tys. zł. Do tego dochodzą zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Gminy Rewal, Starostwa Gryfice i Starostwa Kamień Pomorski na łącznie ok. 1,38 mln zł.

