Sedno Sprawy 13.06.2024

Najbliższy współpracownik prezydenta: "Tusk powinien przeprosić żołnierzy"

JP 11:15

Marcin Mastalerek uderza w premiera Donalda Tuska. Zdaniem Szefa gabinetu prezydenta radyklanie zmienił on swoją postawę w sprawie granicy. - Powinien przeprosić za to co robili jego politycy w 2021 roku. Przeprosić żołnierzy, Straż Graniczną, funkcjonariuszy - mówi Mastalerek w programie "Sedno Sprawy".