Najbliższy przyjaciel wspomina Stuhra. „Wszyscy jesteśmy w żałobie”

ŚP. Jerzy Stuhr uznawany był za najwybitniejszego z aktorów swojego pokolenia. Od lat zmagał się z chorobą nowotworową, ale los nie szczędził mu problemów zdrowotnych. Aktor przeszedł dwa zawały oraz udar mózgu, ale to rak krtani okazał się dla niego największym zagrożeniem. Aktor borykał się bowiem z tą podobną przypadłością, co Zbigniew Ziobro. – Mam dokładnie to samo, co Ziobro. Takie samo cięcie – mówił niedawno po powrocie ze szpitala w wywiadzie dla „Newsweeka". – Mam dla niego współczucie, bo leżałem na takim samym łóżku. I wiem, co to jest. Wiem, jak to boli. Wiem, co to znaczy nie móc podnieść ręki, nie móc wstać. Prawie trzy tygodnie byłem na OIOM-ie – wspominał Stuhr o Ziobrze i swojej ciężkiej chorobie, a Zbigniew Ziobro na łamach „Super Expressu” życzył również aktorowi szybkiego powrotu do zdrowia.

Jerzy Stuhr nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tragicznie znanego aktora wspomina obecnie jego najlepszy przyjaciel – aktor, reżyser i polityk, Jerzy Fedorowicz, z którym ten znał się przez wiele lat. – To smutna wiadomość, wszyscy jesteśmy w żałobie. To był mój najbliższy przyjaciel, z którym pracowałem przez 54 lata – mówi nam senator KO i przewodniczący senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu Jerzy Fedorowicz.

– To był wybitny człowiek z pasją do teatru, filmu i literatury. Jeden z największych artystów ostatniego półwiecza... Aktor, reżyser, dyrektor oraz profesor. Ale przede wszystkim wybitny aktor. Jego życie zostanie między nami, dlatego, że jego filmy zostają na zawsze... – wyznaje Fedorowicz.