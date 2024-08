Nagły wpis Zbigniewa Ziobry. "Proszę wszystkich..."

We wpisie zamieszczonym w niedzielę w serwisie X Giertych przypomniał, że zapisana w konkordacie zobowiązanie do przestrzegania niezależności i autonomiczności dotyczy obu stron – Kościoła i państwa. "Zarówno Sobór Watykański II, jak i Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską, a RP zakazuje mieszania ról instytucji Państwa i Kościoła. Tymczasem w Polsce doszło do jawnego złamania tej zasady przez kierowane przez o. Tadeusza Rydzyka Radio Maryja należące formalnie do prowincji redemptorystów (i inne jego prywatne już media)"– napisał Giertych.

Jak dodał, "w radio tym od lat organizowana jest jawna propaganda tej partii politycznej, która w danym czasie zapewnia najlepsze finansowanie prywatnych instytucji o. Rydzyka (jaką jest np. Fundacja Lux Veritatis będąca właścicielem Telewizji Trwam)". "Skromne szacunki wskazują, że w ciągu ostatnich 8 lat Państwo dofinansowało instytucje o. Rydzyka kwotą kilkuset milionów złotych. (…) W zamian, największe radio katolickie zamieniło się w jawną, bezrefleksyjną i natrętną tubę propagandową PiS" – napisał Giertych, według którego pod wpływem Radia Maryja także "inne rozgłośnie i wydawnictwa katolickie dały się złapać w ten korupcyjny proceder sprzedaży poparcia w zamian za dotacje".

Do tego wpisu postanowił się odnieść Zbigniew Ziobro, który skomentował słowa Romana Giertycha także na platformie X. Donald Tusk jak komuniści chce ostatecznej rozprawy z Kościołem i dyżurni kaci już ostrzą topory. Dariusz Joński chce wsadzić do więzienia O. Tadeusza Rydzyka, a Roman Giertych zamknąć Radio Maryja. To metody z mrocznych czasów, gdy komuna walczyła z Kościołem. Tusk jak Bierut zamierza zniszczyć dzieło wierzących Polaków. Planuje zmonopolizować przekaz i podporządkować sobie wszystkie media, nawet katolickie. Kościół jak w Chinach ma być koncesjonowany, uległy wobec autorytarnej władzy forsującej lewacką agendę. Proszę wszystkich, abyśmy się temu solidarnie przeciwstawili!

