Nagły wpis Beaty Szydło. "Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością"

- W dniu wczorajszym odbył się zarząd wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości, na którym niemal jednogłośnie zostały dokonane zmiany w strukturze PiS w Małopolsce - one nie dotyczą tylko i wyłącznie Krakowa, ale dotyczą także innych powiatów - powiedział Kmita. Jak przekazał, pełnomocnikiem w Krakowie została od wtorku b. małopolska kurator oświaty, a obecnie radna wojewódzka Barbara Nowak, która zastąpiła na tym stanowisku radnego miejskiego Michała Drewnickiego. - Dotychczasowy przewodniczący, którego bardzo szanuję, niezwykle sprawny radny, będzie miał postawione inne zadania - zapowiedział poseł. - Będziemy chcieli, żeby część osób koncentrowała się na pracy samorządowej, tak jak świetnie robi to Michał Drewnicki, a część osób, która może wzmocnić szeregi i realnie pomóc odbudować i wzmocnić struktury Prawa i Sprawiedliwości została poproszona o pełnienie funkcji pełnomocników w mieście i powiecie - wyjaśnił szef małopolskiego PiS.

Beata Szydło komentuje zmiany

Do zmian w krakowskich strukturach Prawa i Sprawiedliwości odniosła się Beata Szydło, w niezwykle mocnym wpisie na platformie X. - To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS symbol i super szef struktur. Młody, energiczny, koncyliacyjny, z pomysłami. A przede wszystkim, Michał Drewnicki to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali - oceniła była premier.

ZOBACZ GALERIĘ: B. SZYDŁO: PRZETRWANIE PIS TO PRZYWÓDZTWO PREZESA KACZYŃSKIEGO

