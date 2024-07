Czym zajmie się Sejm po wakacjach? Emocje sięgną zenitu

Widzowie TVP zaskoczeni. Na końcu "19:30" wydano specjalne oświadczenie do Donalda Tuska

Politycy powinni porządnie naładować baterie przed powrotem do pracy we wrześniu, bowiem lekko nie będzie. Po wakacyjnej przerwie do Sejmu wróci temat dekryminalizacji aborcji. 26 lipca ponownie wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu karnego w tej sprawie, który zakłada bardzo podobne zmiany jak ten odrzucony w głosowaniu z 12 lipca 2024 roku.

Pojawi się także związków partnerskich, który dzieli koalicjantów. Możliwość zalegalizowania takiego związku przez dwie osoby dorosłe stanu wolnego dowolnej płci popierają Lewica, Polska 2050 i KO, jednak swój sprzeciw deklaruje PSL. Lider tego ostatniego ugrupowania, Władysław Kosiniak-Kamysz, przekazał, że w jego partii trwają prace nad projektem ustawy o osobie najbliższej, która ma ułatwić dziedziczenie czy dostęp do informacji medycznych.

Po wakacjach posłowie zajmą się także składką zdrowotną. Warto przypomnieć, że minister finansów Andrzej Domański zapowiadał likwidację składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od sprzedaży środków trwałych od 1 stycznia 2025 roku. Przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej mieliby płacić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, a wysokość składki miałaby być niezależna od dochodu. Z kolei przedsiębiorcy płacący składkę liniową mieliby płacić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Powyżej tego limitu składka ma być powiększana o 4,9 proc. od nadwyżki.

Innym tematem będzie kwestia dopłaty do rat kredytów na zakup mieszkania czy domu oraz możliwość zaciągnięcia kredytu konsumenckie na sfinansowanie w celu wynajęcia mieszkania od Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej lub sfinansowanie wkładu do spółdzielni mieszkaniowych, a wysokość dofinansowania miałaby być uzależniona od liczby dzieci w rodzinie.

Do tego posłowie zajmą się tematem rządowymi projektami dotyczącymi statusu sędziów, nominowanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, a także Sądu Najwyższego, w którym mają zostać zlikwidowane dwie izby: Izba Odpowiedzialności Zawodowej oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pojawią się także projekty dotyczące prokuratury: projekt rozdzielający funkcję Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości, a także projekt, który ma uruchomić w Polsce działalność Prokuratury Europejskiej.

