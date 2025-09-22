Nagłe wystąpienie Kaczyńskiego. Mówi o wojnie i kryzysie

Kryzys postkomunizmu i demokracji

Kaczyński ocenił, że po 1989 roku w Polsce powstał system określany mianem „postkomunizmu”. Z jednej strony przyniósł on niepodległość i instytucje demokratyczne, z drugiej, pozostawił mechanizmy hamujące rozwój państwa.

– Trwa mechanizm negatywnego doboru kadr, który powoduje, że awans społeczny nie wynika z cech pozytywnych, tylko częściej z negatywnych – wskazywał prezes PiS.

Według niego procesy demokratyczne w Polsce były osłabiane przez manipulacje polityczne i brak związku między deklarowanymi a realizowanymi programami.

Wojna w Ukrainie i zagrożenia dla Europy

Znaczną część wystąpienia Kaczyński poświęcił sytuacji międzynarodowej. Wskazał, że obecny kryzys ma charakter wielowymiarowy, dotyczy zarówno globalnego układu sił, jak i sytuacji europejskiej.

– Najostrzejsza faza tego kryzysu odbywa się tuż obok nas, bo jest wojna na Ukrainie – podkreślił.

Prezes PiS ocenił, że wojna choć nie ma jeszcze wymiaru globalnego, zmienia realia bezpieczeństwa i wpływa na życie polityczne oraz gospodarcze całej Europy.

Zwrócił uwagę, że konflikt za wschodnią granicą ma konsekwencje także dla Polski, zarówno w obszarze militarnym, jak i społecznym czy ekonomicznym. Wymienił m.in. napływ uchodźców, wzrost kosztów energii i konieczność wzmacniania obronności.

Kaczyński zaznaczył, że sytuacja wymaga dalszej integracji w ramach NATO i współpracy z sojusznikami. Według niego wojna powinna być dla Polski sygnałem do przyspieszenia inwestycji w armię oraz lepszego wykorzystania środków na bezpieczeństwo.

Jak wykorzystać kryzys?

Kaczyński wskazał, że przed Polską stoi pytanie, w jaki sposób wykorzystać obecny kryzys do przebudowy życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

– Chodzi o przejście ku prawdziwej demokracji i znacznie szybszemu rozwojowi – mówił.

Podkreślił, że Polska nie może sobie pozwolić na dalszą utratę zasobów, które wciąż mogą być zatrzymane lub odzyskane.

Odpowiedź na krytykę

Podczas wystąpienia Kaczyński odniósł się do zarzutów wobec swojego ugrupowania. Przypomniał debatę byłego premiera Mateusza Morawieckiego ze Sławomirem Mentzenem, wskazując, że Morawiecki przytoczył „fakty”, które miały obalić krytyczne opinie wobec PiS.

Prezes PiS określił część zarzutów m.in. dotyczących praworządności czy tzw. afery wizowej, jako „opowieści”, które jego zdaniem wpłynęły na wynik wyborów, ale nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wyliczył działania, które według niego świadczą o skuteczności rządów jego ugrupowania. Mówił o ośmiu politykach, z których najważniejsza dotyczyła finansów publicznych i uszczelnienia systemu podatkowego.

– To była matka wszystkich innych polityk – podkreślił, wskazując walkę z wyłudzeniami VAT, oszustwami paliwowymi i nadużyciami podatkowymi.

