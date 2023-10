Nagłe orędzie prezydenta Andrzeja Dudy! Co się dzieje?

Córki posła KO to piękności! Polityk pochwalił się rodzinnym zdjęciem

Prezydent Andrzej Duda wygłosi w czwartek wieczorem orędzie - poinformowała na platformie X (dawniej Twitter) Kancelaria Prezydenta RP. Wystąpienie prezydenta będzie transmitowane m.in. w mediach publicznych. Orędzie prezydenta RP Andrzeja Dudy będzie transmitowane o godz. 20.00. To nie jedne wystąpienie, na które czekają Polacy, ponieważ tego samego dania w czwartek wieczorem orędzie wygłosi także marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Wystąpienia mają być transmitowane w TVP1, TVP INFO, w programie 1 i 3 Polskiego Radia oraz w Polskim Radiu 24. Czego będą dotyczyły orędzia? Najprawdopodobniej prezydent i marszałek Senatu odniosą się do zbliżających się wyborów parlamentarnych oraz do referendum, które jest organizowane tej samej niedzieli.