Nagłe orędzie Andrzeja Dudy. Wiemy, do czego będzie zachęcał

Już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca Polacy wybiorą 53 reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Wczoraj do wzięcia udziału w głosowaniu zachęcał Donald Tusk, który zorganizował wiec na placu Zamkowym, a 6 czerwca głos w tej sprawie ma zabrać prezydent. Jak poinformował jego współpracownik Wojciech Kolarski, Andrzej Duda ma wygłosić orędzie o godzinie 20 w czwartek. - W czwartek, 6 czerwca o godz. 20:00 Prezydent RP Andrzej Duda wygłosi orędzie, w którym będzie zachęcał Polki i Polaków do udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, odbywających się 9 czerwca. Prezydent jest przekonany, że wysoka frekwencja daje silny mandat do skutecznego zabiegania o polskie sprawy w Unii Europejskiej - napisał Wojciech Kolarski na platformie X.

Co ciekawe, Wojciech Kolarski sam startuje do Parlamentu Europejskiego, z okręgu numer siedem (województwo wielkopolskie). Polityk jest jedynką Prawa i Sprawiedliwości.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca w niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do godziny 21. Oficjalne wyniki, które zaprezentuje Państwowa Komisja Wyborcza, powinniśmy poznać dzień później, 10 czerwca.

