Wybory do Parlamentu Europejskiego! Wieczór wyborczy "Super Expressu"! Kamila Biedrzycka zaprasza

Polityk Trzeciej Drogi chce wrócić do Parlamentu Europejskiego. Do niedawna był ministrem!

W jaki sposób Polska zyskała na członkostwie w Unii Europejskiej? Które województwa rozwinęły się najbardziej dzięki dotacjom unijnym? Wreszcie: dlaczego te wybory są najważniejsze od czasu, kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej? W niedzielę, 9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy pójdą do urn, by wybrać swoich przedstawicieli w europarlamencie na najbliższą kadencję. Polska ma 53 europosłów i tyle właśnie wybierzemy 9 czerwca. Głosowanie w lokalach wyborczych będzie w godzinach od 7 do 21.

Jednak już o godz. 20.00, na godzinę przed zakończeniem ciszy wyborczej, rusza nasz program specjalny. To wieczór wyborczy "Super Expressu", który poprowadzą Kamila Biedrzycka znana z "Expressu Biedrzyckiej" i Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu".

Goście wieczoru wyborczego na bieżąco będą analizować pierwsze sondażowe wyniki wyborów, omawiać to, co oznaczają te wyniki i komentować reakcje najważniejszych polityków na wyniki wyborów. Nasi reporterzy będą w sztabach największych ugrupowań, które wystawiły swoje listy w tych wyborach, na gorąco komentując, co tam się dzieje, a po zakończeniu ciszy wyborczej - rozmawiając z politykami tychże partii.

W czasie wieczoru prowadząca program na żywo Kamila Biedrzycka połączy się z naszymi dziennikarzami, którzy ze sztabów największych komitetów wyborczych, czyli Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy oraz Trzeciej Drogi, będą relacjonowali atmosferę w sztabach. Pierwsze radości, nadzieje i smutek przegranych to wszystko widzowie będą mogli śledzić na żywo w czasie naszego wieczoru wyborczego.

Wieczór wyborczy "Super Expressu" będzie jak zawsze solidną dawką publicystyki na najwyższym poziomie w nowoczesnej oprawie multimedialnej. Program na żywo z naszego studia będziecie mogli oglądać na kanale SE na YouTube oraz na stronie głównej SE.pl. Zapraszamy serdecznie 9 czerwca, od godz. 20!