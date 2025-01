Nagła wizyta Zełenskiego w Polsce. Spotkał się z Hołownią? Duda czeka na króla Karola III i Justina Trudeau

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego dnia 80 lat temu Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz-Birkenau - największy ze stworzonych w okupowanej przez nazistowskie Niemcy Europie zespół obozów koncentracyjnych i zagłady. Na uroczystości do Polski zjeżdżają głowy państw z różnych zakątków świata. Swoją obecność potwierdził między innymi król Wielkiej Brytanii, Karol III, dla którego będzie to pierwsza wizyta w naszym kraju od momentu objęcia tronu. Do Krakowa przybędzie także między innymi premier Kanady, Justin Trudeau. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Mieszko Pawlak, przekazał w poniedziałek przed południem, że na marginesie uroczystości w Auschwitz prezydent Andrzej Duda spotka się "w cztery oczy" zarówno z Trudeau, jak i z Karolem III. Oto szczegóły.

Duda spotka się z królem i premierem Kanady. O czym będą rozmawiać?

Spotkanie z Trudeau - w formule spotkania delegacji - będzie dotyczyło m.in. wsparcia Ukrainy, wspólnej polityki bezpieczeństwa i kluczowych obecnie wyzwań międzynarodowych. Ponadto stałym tematem poruszanym przez prezydenta RP z przywódcami państw sojuszniczych jest kwestia zwiększania nakładów na obronność, nie tylko do wyznaczonego przez NATO poziomu 2 proc. PKB, ale i wyżej - informuje Pawlak. Zwraca też uwagę, że Kanada w tym roku sprawuje prezydencję w grupie G7, a Polska obecnie w Radzie Unii Europejskiej. "To spotkanie liderów państw sprawujących prezydencję w bardzo ważnych gremiach międzynarodowych" - podkreśla. Przypomina również, że Kanada obecnie znajduje się w czasie "przesilenia politycznego" - Trudeau ogłosił na początku stycznia, że rezygnuje ze stanowiska lidera kanadyjskiej partii rządzącej, a tym samym ze stanowiska premiera. W związku z tym prace kanadyjskiego parlamentu są zawieszone do marca, a pod koniec roku w Kanadzie najprawdopodobniej odbędą się wybory parlamentarne. "To również wyznacza kontekst tych rozmów".

Nagły przyjazd Zełenskiego do Polski

Krótko przed godziną 12 pojawiła się także informacja o niezapowiedzianej wizycie w Polsce prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Przybył do Krakowa na uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wyzwolenie niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Do jednego z krakowskich hoteli przyjechał wczesnym przedpołudniem. Niedługo później do tego samego budynku wszedł marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Źródło w Kancelarii Sejmu powiedziało PAP, że jeszcze w Krakowie dojdzie do spotkania marszałka z ukraińskim prezydentem. Zełenski następnie wraz z innymi przywódcami uda się na uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Przy okazji tej wizyty ma spotkać się m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Nie ma jednak w planach osobnego spotkania z prezydentem, Dudą. "Ostatnio Zełenski przybył z wizytą do Polski 15 stycznia; spotkał się wtedy z Dudą oraz premierem Donaldem Tuskiem" - przypomina biuro prezydenta.