Nagła konferencja Szymona Hołowni. Mówi o konsekwencjach po słowach Henning-Kloski

- Potrzebujemy coraz więcej spokoju i rozmowy w takich sytuacjach, choć rozumiem, że one angażują mocno nasze emocje. Chcę zwrócić uwagę, ze to, o czym pisała pani Henning-Kloska, to przede wszystkim 21 milionów dotacji i później dopiero ten mechanizm pożyczkowy na etapie odbudowy; pożyczek, które można umarzać, bo one służą samorządom. To nie jest wsparcie dla pojedynczych, fizycznych osób - zaznaczył.