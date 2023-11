Nagła konferencja Morawieckiego! Ujawnił, kiedy przedstawi nowy rząd. Jest DATA!

Premier Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie ma pełne ręce roboty. Prezydent Andrzej Duda powierzył mu misję stworzenia nowego rządu. Morawiecki stara się ułożyć swój nowy gabinet szukając rozwiązań także poza swoim obozem politycznym: - Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że ma sygnały ze strony środowiska PSL, jakoby pojedynczy posłowie byli zainteresowani współpracą z PiS. Nie mam powodów, by w to nie wierzyć, bo rozmowy prowadzone są kuluarowo - powiedział w piątek w Polskim Radiu 24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Czy właśnie tworzenia rządu i wszystkiego, co z tym związane dotyczyło wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego? Między innymi także!

Mateusz Morawiecki przedstawia "Dekalog polskich spraw" i podkreśla: - Mamy szansę zbudować ponadpartyjną koalicję polskich spraw. Dekalog Polskich Spraw to nie program PiS, lecz oferta zawierająca punkty programowych innych partii. Dekalog Polskich Spraw to oferta polityczna dla wszystkich. (...) Dzięki nam Polacy, pomimo wojny za granicami Polski, czują się bezpiecznie.

Premier podkreśla, że Polska musi kontynuować modernizację polskiej armii. I dodaje, że rządy Zjednoczonej Prawicy zacieśniały współpracę z NATO i USA w zakresie bezpieczeństwa: - Umacniamy nasze sojusze, ale dbamy o naszą suwerenność - mówi premier Morawiecki.

Szef rządu w czasie konferencji nie zapomina też o rozwoju polskiej wsi i przedstawia to, co rząd PiS już zrobił dla mieszkańców wsi i jak zamierza działać. - Rolnicy wiedzą, jak bardzo dbaliśmy o ich interesy w największych kryzysach. (...) Dbamy o polską wieś i rolnictwo. To sens Polski i warunek przetrwania naszego narodu, gdzie pandemia covid pokazała to jeszcze bardziej. Rolnicy wiedzą ile do tej pory zostało wykonanych dobrych zmian oraz jakie rekompensaty są wypłacane jeżeli rolnik poniesie straty. Chcemy także kontynuować dopłaty do nawozów.

Jeśli chodzi o ekologię, to premier zapowiada, że należy kontynuować walkę o czystą i ekologiczną Polskę i kończyć z tzw. betonozą.

Premier Morawiecki podał termin zaprezentowania swojego rządu

Premier Morawiecki został też zapytany o swoje spotkanie z przedstawicielami Konfederacji, do którego ma dojść w piątek 24.11. Szef rządu przyznał, że jeśli chodzi skład nowego rządu, to zostanie on przedstawiony w poniedziałek 27 listopada. - O terminie expose chcę porozmawiać z marszałkiem Szymonem Hołownią. Rozmawiamy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Mateusz Morawiecki nie ukrywa, że aby stworzyć koalicję odbyto aż kilkadziesiąt rozmów w poszukiwaniu koalicjantów.

