Na prawicy tak ostro jeszcze nie było! Mentzen pisze o PiS-owskich przygłupach. Ostra reakcja polityków partii Kaczyńskiego

Polityczna wojna pomiędzy dwoma prawicowymi partiami nabiera rozpędu. Skazywane przez wielu ekspertów na współpracę w ramach przyszłej ewentualnej rządzącej koalicji PiS i Konfederacja nieustannie się atakują. Ton tej dyskusji nadają przede wszystkim Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen.

- Jak partia, która stworzyła w Polsce mechanizm realnej solidarności społecznej, ma współdziałać z ugrupowaniem opowiadającym się za darwinizmem społecznym? - mówił w piątek prezes PiS, pytany o ewentualną współprace opozycyjnych dziś partii.

Teraz lider Konfederacji nie oszczędził polityków PiS, komentując swoje głosowanie przeciwko poprawce zakazującej promowania banderyzmu.

- Zarzucie mi, że jestem przyjacielem banderyzmu?! Za to, że pojechałem do Lwowa, żeby pokazać Polakom, jak powszechny jest tam kult Bandery, wielokrotnie dostałem od Ukraińców groźby śmierci, grozili też mojej rodzinie. Trafiłem na listę wrogów Ukrainy, groził mi mer Lwowa, a popularny ukraiński historyk nawoływał do zorganizowania zamachu na mnie. Ale według pisowskich przygłupów, to ja jestem przyjacielem banderyzm - wyjaśnia Mentzen.

Swoją postawę polityk tłumaczy troską o wolność słowa. - Jestem za pełną wolnością słowa w stylu amerykańskim. Chciałbym, żeby każdy mógł głosić najbardziej absurdalne nawet opinie, z którymi w życiu bym się nie zgodził. Byłbym hipokrytą, gdybym zagłosował wbrew swoim poglądom i deklaracjom - objaśniał.

Ziemkiewicz krytykuje Mentzena

- Pański komentarz, to podręcznikowy przykład elukubracji. Nie ośmieszaj się pan - napisał Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Krytycznie do słów konfederaty odniósł się też znany prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz.

- Niestety, Sławku, Twoja argumentacja jest pokrętna, niejasna i dla przeciętnego wyborcy wynika z tego elaboratu: byłem przeciwko banderyzmowi, kiedy PiS nie był, ale jak PiS zaczyna być przeciw, to ja będę za. To niepoważne - wytyka Mentzenowi Ziemkiewicz. - To głupie, bo banderym był ideologią wyjątkowo zbrodniczą i Twoje odwołanie się do argumentów ortodoksyjnie wolnościowych oznacza, że konsekwentnie jesteś też za wolnością głoszenia pochwały komór gazowych, gułagów, czerwonych brygad czy politycznych mordów, takich jak niedawna zbrodnia antify na Charliem Kirku - przekonywał prawicowy publicysta.

