Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 29.06.2023

Musimy przygotować wojsko na starcia wagnerowców, w roli zielonych ludzików. Rzecznik rządu kreśli czarny scenariusz

11:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Piotr Muller zapowiada konieczność wzmocnienia naszej wschodniej granicy. Twierdzi, że wojsko musi być przygotowane na różne warianty, w związku z rozlokowaniem wagnerowców na Białorusi. - To nie jest mała grupa, za to grupa bardzo dobrze wyposażona, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy. Niczego wykluczyć nie możemy - mówi rzecznik rządu w "Sednie Sprawy" i dodaje, że w takiej sytuacji armia musi być gotowa do wzmocnienia polskich granic.