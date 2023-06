Mularczyk: Bruksela nie zainteresowałaby się komisją ds. badania wpływów rosyjskich, gdyby nie działania polskiej opozycji

Samolot z napisem "Do Berlina!" nad marszem to złamanie przepisów? Będzie zawiadomienie do prokuratury

W rozmowie z wiceministrem spraw zagranicznych Arkadiuszem Mularczykiem "Nasz Dziennik" zadał pytanie, czy szykuje się kolejny spór z Brukselą w związku z tym, że kolegium komisarzy Unii Europejskiej wszczęło postępowanie o naruszenie przez Polskę unijnego prawa. Chodzi o ustawę powołującą komisję ds. badania wpływów rosyjskich. - Wszystko na to wskazuje - odparł Arkadiusz Mularczyk. Jak dodał: - Nasza opozycja jest wyjątkowo zaniepokojona tym, że wpływy Rosjan w naszym kraju będą wnikliwie badane. To wszystko, co miało zostać ukryte, nagle stanie się jasne - mówił.

Zdaniem Mularczyka: - Komisja daje szansę na to, że dowiemy się, jak daleko sięgały macki Rosjan, z kim utrzymywali kontakty, na podejmowanie jakich decyzji mieli wpływ. Nie mamy nic do ukrycia. Uważamy, że wszystko powinno stać się jasne. Oni chcą zablokować prace tej komisji. I stąd uruchomienie Komisji Europejskiej - powiedział wiceszef MSZ. - Śmiem twierdzić, że Bruksela nie zainteresowałaby się tą sprawą, gdyby nie działania polskiej opozycji. To ich jedyna strategia na prowadzenie działalności politycznej - ocenił Arkadiusz Mularczyk.

