Możdżonek będzie doradzał Nawrockiemu? Były siatkarz i współpracownik Mentzena zabrał w tej sprawie głos

Możdżonek zafascynowany Mentzenem

Podczas niedawnego wywiadu w programie „Super Ring” Marcin Możdżonek opowiedział o okolicznościach wstąpienia do Nowej Nadziei, czyli ugrupowania stworzonego w 2015 r. przez Janusza Korwin-Mikkego, a obecnie funkcjonującego jako część Konfederacji. Dodamy, że prezesem Nowej Nadziei jest poseł Sławomir Mentzen, który poznał Możdżonka kilka lat temu przy okazji akcji "Piwo z Mentzenem" w Olsztynie. - Piwo z Mentzenem było tylko przyczynkiem, okazją do porozmawiania i wymiany poglądów. Sławomir Mentzen, jak widzimy od wielu lat, jest człowiekiem niezwykle pracowitym, inteligentnym. Człowiekiem sukcesu, tak uważam - sprawny przedsiębiorca, mąż, ojciec, no i teraz bardzo dynamiczny młody polityk, który ma wizję - stwierdził Możdżonek w programie na kanale YouTube Super Ring.

17 lipca 2025 r. Onet poinformował, że były siatkarz oraz zapalony myśliwy dołączony do tworzonego przez prezydenta elekta Karola Nawrockiego grona jego przyszłych doradców. Dziennikarze sportowi zapytali Możdzonka następnie w rozmowie, czy to prawda. Okazuje się, że członek partii Mentzena zaprzeczył. Stwierdził też, że ujawnienie tej plotki to było „perfidne zagranie”. Opowiedział jednak o swoim podejściu do polityki.

Ambitny program rozwoju sportu

— Sport był, jest i będzie zawsze związany z polityką. Jest tylko pytanie, czy politycy, którzy będą zajmować się polskim sportem i będą kreować w nim kierunki, będą się na tym znali — stwierdził w wywiadzie z Przeglądem Sportowym Onet. Marcin Możdżonek opowiedział też o swojej wizji sportu w naszym kraju. - Tu jest naprawdę dużo do poprawy, do nadrobienia, w ogóle do zrobienia od nowa. Chciałbym, żeby Ministerstwo Sportu i Turystyki działało jako ośrodek strategiczny, odpowiedzialny za ważny obszar społeczno-gospodarczy. Trzeba zbudować nowe, duże programy, międzysektorowe, międzyresortowe, aby rozwinąć współpracę, której w zasadzie nie ma, choćby z jednostkami samorządu terytorialnego na wszystkich poziomach. Stworzyć pakt dla sportu i stabilny system finansowania oparty o te wieloletnie programy w zakresie i szkolenia zawodników, i sportu powszechnego, i infrastruktury sportowej – oznajmił członek partii Nowa Nadzieja.

