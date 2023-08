Morawiecki zdemaskował Tuska?! „Jest niebezpieczny”

Nikogo chyba nie dziwi, że kampania wyborcza obfituje w ostrą krytykę politycznych rywali. Najwyraźniej widać to między dwoma największymi partami – PiS i PO. Lider tej drugiej co jakiś czas wstawia w mediach społecznościowych filmiki, w których krótko punktuje błędy obecnego rządu, które obiecuje naprawić. Przyszła pora na odpowiedź od samego premiera!

Mateusz Morawiecki nagrał filmik, w którym pokazuje, „jak kłamie Donald Tusk”. - Obiecał swoje słynne 3x15 w podatkach (15 proc. PIT, 15 proc. CIT, 15 proc. VAT). Zamiast tego podniósł Polakom stawki podatku VAT do 23 proc. Obiecał, że nie wyjedzie do Brukseli - a wyjechał. Obiecał ograniczenie długu publicznego, a dług za jego rządów wzrósł skokowo – mówi szef rządu.

Następnie premier opowiada, co udało się osiągnąć PiS-owi. Wymiemnił na przykad wywiązanie się z 500 plus, które zostało podniesione do 800 plus czy 13. emerytury, a ostatecznie dodanie także 14. emerytury. Do kolejnych sukcesów zalicza przekop Mierzei Wiślanej, powstanie Baltic Pipe czy dróg Via Carpatia i Via Baltica.

- Dla Tuska to nieosiągalna skuteczność. Jego rządy marnują potencjał Polski. Dlatego jest taki niebezpieczny – skwitował Mateusz Morawiecki.

Dla Platformy dane słowo nic nie znaczy. Dla nas słowo to świętość. pic.twitter.com/whl97X8wIt— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 29, 2023

Sonda Zgadzasz się z Mateuszem Morawieckim? Tak Nie