Morawiecki zaliczył wpadkę w czasie głosowania w Sejmie. Sam przyznał się do popełnienia błędu

W piątek (12 kwietnia) w Sejmie odbyły się głosowania nad czterema projektami ustaw ws. aborcji. Debata na temat złożonych propozycji odbyła się dzień wcześniej. Wnioski o odrzucenie wszystkich projektów złożyła Konfederacja, PiS wnioskował o odrzuceniem trzech z nich (poza projektem Trzeciej Drogi). W pierwszym głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie zgłoszonego przez Lewicę projektu zmian w Kodeksie karnym. Zakłada on częściową depenalizację czynów związanych z terminacją ciąży. Za wnioskiem o odrzucenie było 204 posłów. Przeciw zagłosowało 223, a 15 wstrzymało się od głosu. Posłowie byli również przeciw wnioskowi o odrzucenie drugiego projektu Lewicy - "o bezpiecznym przerywaniu ciąży". Wniosek o odrzucenie poparło 206 posłów. Przeciwko zagłosowało 222, natomiast 16 wstrzymało się od głosu.

Nie było również wystarczającego poparcia do odrzucenia projektu ustawy Trzeciej Drogi, który zakłada przywrócenie stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w sprawie aborcji. Za wnioskiem o odrzucenie było 171 posłów. Przeciw zagłosowało 244, a 23 wstrzymało się od głosu. W czwartym głosowaniu sejmowa większość była przeciw odrzuceniu projektu ustawy w sprawie dopuszczalności aborcji do 12. tygodnia ciąży. Wniosła go Koalicja Obywatelska. Wniosek o odrzucenie poparło 206 posłów. Przeciwko zagłosowało 222, natomiast 16 wstrzymało się od głosu.

Okazuje się, że błąd w czasie głosowania popełnił Mateusz Morawiecki. Były premier przyznał się do wszystkiego we wpisie na platformie społecznościowej X. - Omyłkowo zagłosowałem za odrzuceniem dalszych prac nad projektem dotyczącym kompromisu aborcyjnego. Zgodnie z moimi wcześniejszymi deklaracjami jestem zwolennikiem dalszych prac nad tym projektem - napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jednak jego tłumaczenie nie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. - Omyłki i kłamstwa – to dobrze podsumowuje pana działanie - podsumował wypowiedź Morawieckiego Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, a ks. Krzysztof Mądel dodał: - Skoro myli się Pan nawet w kwestii życia i śmierci, to nikt nie uwierzy, że pańskie rządy nie były pomyłką.

