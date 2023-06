Morawiecki świętuje urodziny. Mało kto zna tę ciekawostkę

Mateusz Morawiecki premierem jest od 2017 roku - wtedy zastąpił na tym stanowisku Beatę Szydło. Dwa lata później, kiedy Prawo i Sprawiedliwość sięgnęło po drugą wygraną z rzędu, Morawiecki po raz drugi został szefem rządu. Tę funkcję piastuje aż do dziś i wszystko wskazuje na to, że tak będzie aż do wyborów do Sejmu i Senatu, które odbędą się jesienią. Co ciekawe, Mateusz Morawiecki może pochwalić się nie lada wyczynem. Na liście najdłużej urzędujących premierów Polski po 1989 roku, zajmuje zaszczytne drugie miejsce. Wyprzedza go tylko Donald Tusk, który był szefem rządu przez niemal dwie kadencje - w latach 2007-2014. Mateuszowi Morawieckiemu w dniu jego 55. urodzin życzymy wszystkiego najlepszego. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak przez wszystkie lata zmieniał się szef rządu.

