Morawiecki przyznał, że rząd PiS zarobił dzięki inflacji. "Oby tak dalej"

Mateusz Morawiecki przyznał, że PiS zarobił dzięki inflacji

- Doskonale pamiętamy kiedy obóz patriotyczny był w największym regresie, kiedy był w rozsypce rozbiciu, to były lata 90'. Rok 2015 był rokiem wielkiego sukcesu, prezes PiS Jarosław Kaczyński był w stanie doprowadzić do powstania Zjednoczonej Prawicy. Wiemy doskonale, że w czasie ogromnych turbulencji, kryzysu jednego za drugim [...] nie dalibyśmy rady, gdyby nie ta jedność. Dziękuję w szczególności panu ministrowi Marcinowi Ociepie, że w trudnych zawirowaniach, które groziły jedności Zjednoczonej Prawicy, utrzymał jej jedność, to był kluczowy moment tej kadencji - mówił premier nawiązując do odejścia Porozumienia z rządowej koalicji.

Następnie premier podsumowywał 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, chwaląc się, że za dwóch kadencji PiS budżet został uszczelniony, a wcześniej był "dziurawy jak durszlak w czasie rządów Platformy Obywatelskiej". Następnie podkreślił, że budżet na zbrojenia wzrósł z 30 mld zł do 100 mld zł, a razem z zakupami z zagranicy, do 130-140 mld zł. Jednocześnie przyznał, że rząd mógł zwiększyć dochody do budżetu dzięki wysokiej inflacji.

- Cała 8-letnia inflacja ok. 45-55 proc., to jest praprzyczyna tego, że rząd PiS w sposób przyśpieszony może wzmacniać bezpieczeństwo naszego kraju i dokonywać zakupów za granicą i oby tak dalej - mówił premier RP.

Premier dziękuję kolegom z partii i atakuje opozycję

Szef rządu podkreślał również, że Polska za rządów PiS umocniła się w relacjach z sojusznikami, o czym miałyby świadczyć dwie wizyty prezydenta Bidena. Dziękował również Andrzejowi Dudzie, którego nazwał "filarem obozu patriotycznego", a później Jackowi Sasinowi, za "odbudowę polskiego przemysłu".

- Bezpieczeństwo to także budowa polskich przedsiębiorstw [...] to jest również nasza polityka, nie ogromne dywidendy i wyprzedaż majątku narodowego, tylko odbudowa polskiego przemysłu. [...] to jest to co z panem premierem Jackiem Sasinem robimy od wielu lat - mówił premier.

Mateusz Morawiecki zarzucał również Platformie Obywatelskiej uzależnianie polskiej energetyki od Rosji i podkreślał, że to za rządów PiS zrezygnowano z dostaw rosyjskiego gazu, oraz uruchomiono Baltic Pipe, co ma być kluczowej dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Morawiecki chwali reformy podatkowe i odcina się od "elit z Brukseli"

- Poprzez nasze reformy podatkowe doprowadziliśmy do przekazania ogromnej puli środków do portfeli Polaków. 50 mld zł przez samą reformę PIT trafiło do naszych obywateli. Ale przecież warto sobie uświadomić, że nie byłoby to możliwe, te dodatki osłonowe, zamrożenie cen energii, gazu, ciepła i tarcza antykryzysowa, która uratowała kilka milionów miejsc pracy, gdyby nie naprawa finansów publicznych, ta praprzyczyna naszych sukcesów - mówił Morawiecki.

Premier twierdził również, że oponenci polityczni próbują "robić wodę z mózgu" i odciął się od "neoliberalnych elit Brukseli" oskarżając ich o opieranie polityki na "niestabilnych ideologiach" i o "zakaz jedzenia mięsa".

- Łączy nas pragnienie normalności wbrew tym aberracjom z Brukseli, czy innych ośrodków neoliberalnych. Jak zakazy jedzenia mięsa, jak różnego rodzaju spojrzenie na politykę klimatyczną, która urąga zdrowemu rozsądkowi, jest wbrew interesom Polski. Łączy nas droga środka, poszukiwanie normalnych wartości - podkreślał Mateusz Morawiecki.

