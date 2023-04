Morawiecki przerwał wystąpienie. "Za chwilę z panią..."

Tak PiS chce wygrać wybory 2023! Więcej komisji wyborczych to większa frekwencja? Chodzi o pół miliona głosów

To oni będą czuwać nad wyborami 2023. Kim są mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni? Na czym polega ich rola?

Centralny Rejestr Wyborców - czym jest? To będzie rewolucja w Kodeksie wyborczym na wybory 2023?

Szczyt klimatyczny w tym roku odbywa się w Warszawie. 20 kwietnia otworzył go premier Mateusz Morawiecki, który jednocześnie przedstawił jak Polska przygotowuje się do wielkich zmian w kwestii klimatycznych. - Już dzisiaj nasze działania przynoszą wymierne efekty. Przez ostatnie lata dokonaliśmy przewrotu kopernikańskiego w energetyce. Dzięki programowi "Mój Prąd", kontynuacji programu "Czyste powietrze" mamy przełom w energetyce, zwłaszcza prosumenckiej, która interesuje obywateli Polski - mówił szef rządu. Nagle premier musiał przerwać swoje wystąpienie ze względu wypowiedzi młodej kobiety, która zaczęła mówić podniesionym tonem. Mateusz Morawiecki zwrócił się do młodej aktywistki: - Za chwileczkę z panią porozmawiam, po czym przemawiał dalej.

Sytuację można zaobserwować na wideo od 0.50

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak wyglądała wizyta premiera Morawieckiego w USA