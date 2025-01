- Chciałem złożyć kondolencję żonie, dzieciom, wnukom, wszystkim, którzy byli bliskimi Ryszarda Kapuścińskiego. Dla mnie osobiście to bardzo przykra wiadomość. Znałem Rysia 20 lat. Współpracowaliśmy od początku Klubów Gazety Polskiej. Ryszard od wielu lat chorował, spodziewaliśmy się, że ta chwila nadejdzie. Mimo to, będąc zupełnie unieruchomionym, starał się łączyć, pisać do gazety. Wykonywał wielki wysiłek, żeby być aktywnym do samego końca. Do końca był z nami - przekazał na antenie telewizji Republika.