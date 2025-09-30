Morawiecki pod czujnym okiem ochrony na ulicach Warszawy. Spod marynarki wystaje broń

Z gołymi rękami nie idziemy na służbę

MSWiA przyznało Mateuszowi Morawieckiemu ochronę w ubiegłym roku. Były premier uzasadniał taką potrzebę otrzymywanymi pogróżkami. Funkcjonariusz SOP w centrum Warszawy nie spuszczał z oczu polityka PiS, ale swoją służbe pełnił na tyle dyskretnie, że przypadkowy obserwator mógłby nawet nie zauważyć, że mężczyzna przemieszcza się za Morawieckim krok w krok, niczym jego cień. SOP-owca zdradzić mogła jedynie kabura, wystająca spod poły marynarki. Mariusz Sokołowski, były rzecznik policji, przekonuje nas, że broń w tej sytuacji nie powinna nikogo dziwić. - Jeżeli funkcjonariusz pełni służbę jako ochroniarz kogoś takiego jak premier, minister, były premier, czy każdy kto ma przyznaną ochronę to ma przy sobie broń. Musi wykonywać swoje zadania i jest to w pełni prawnie usankcjonowane. Z gołymi rękami nie idziemy na służbę – podkreśla Sokołowski.

Wszystko zmieniło się po zamachu na premiera Słowacji

Do marca 2024 roku Mateusz Morawiecki mógł liczyć na ochronę SOP. Z urzędu przysługiwała mu przez trzy miesiące po tym jak przestał pełnić stanowisko premiera. Polityk PiS wnioskował o przedłużenie możliwości korzystania z tego przywileju, powołując się na groźby pod jego adresem, ale MSWiA uznało, że nie ma takiej potrzeby. Wszystko zmieniło się po zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico (60 l.). - Jest możliwość przyznania ochrony na wniosek, jeżeli będą ku temu przesłanki. Służby w tej chwili analizują poziom zagrożenia – mówił nam wówczas wiceszef MSWiA Czesław Mroczek (60 l.).

Ochrona SOP ustawowo przysługuje m. in. prezydentowi, premierowi, marszałkom, szefom MSWiA, czy MSZ, a także byłym prezydentom. Nie obejmuje w urzędu byłych premierów

