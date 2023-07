Morawiecki o Tusku: Obrzydliwe! Kuglarz z PO - Partii Oszustów - nawet pożar chce wykorzystać

Kaczyński ostro do Tuska. "Wróg narodu"

Morawiecki: "Smród kłamstwa powrócił z Tuskiem"

- Obrzydliwe. Kuglarz z PO - Partii Oszustów - nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR. Wykorzystają każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem - napisał w niedzielę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. W tak ostrych słowach odniósł się do wcześniejszego wpisu w mediach społecznościowych Donalda Tuska, krytykujących rząd w kontekście pożaru toksycznych chemikaliów w Zielonej Górze.

- Państwo Polskie od soboty walczy z pożarem i jego skutkami - przypomniał premier. - Dziękuję służbom za wspaniałą pracę, a Polakom za zachowanie spokoju! - zakończył swój wpis Mateusz Morawiecki.

Tusk: "Smród pisowskiej korupcji"

Premier odniósł się w ten sposób do niedzielnego wpisu na FB Donalda Tuska, w którym przewodniczący Platformy Obywatelskiej napisał: "smród płonących odpadów w Zielonej Górze. Smród setek bezkarnych nielegalnych składowisk. Smród pisowskiej korupcji w całej Polsce. Kaczyński i Sasin na pikniku".

Moskwa: "Śmierdzą sprowadzane za Pana rządów śmieci"

Do tego wpisu Tuska odniosła się także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

- Śmierdzą śmieci sprowadzane masowo za Pana rządów Panie Donaldzie Tusku. Pozostawione mieszkańcom w wielu dziwnych miejscach niebezpieczne odpady - napisała w niedzielę na Twitterze Moskwa.

- Wypowiedzieliśmy wojnę mafii śmieciowej - drastyczne kary, system SENT, wyhamowanie tego nielegalnego śmierdzącego procederu z lat 2012-15. Jestem na miejscu akcji i czuwam - podkreśliła minister klimatu i środowiska, dodając, że marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak "niezmiennie dezinformuje mieszkańców Zielonej Góry".

