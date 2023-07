Morawiecki o Tusku: farbowany polityczny lis. Chodzi o przyjmowanie imigrantów

Donald Tusk krytykuje PiS za dwulicową, jego zdaniem, politykę wobec imigrantów. - Kaczyński szczuje na obcych, i na imigrantów, a jednocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy - mówił przewodniczący Platformy. Kilka godzin później nagranie w tej sprawie opublikował Mateusz Morawiecki, który też mówi o hipokryzji, tyle, że w szeregach Platformy Obywatelskiej. -Ten farbowany polityczny lis, właśnie wezwał do ochrony polskich granic. Ten samym, który jest patronem Janiny Ochojskiej, który obraża polski mundur i każdego dnia wzywa do otwarcia granic - wypomina szef rządu. Premier wskazuje też na zgodę rządu Ewy Kopacz na przyjęcie imigrantów i na kary, jakie zapowiadał Donald Tusk, ówczesny szef Rady Europejskiej, w 2017 roku, jeżeli Polska nie dostosuje się do unijnej polityki migracyjnej. Morawiecki wskazuje też kto, jego zdaniem, wpływa na postawę byłego premiera. -Politycy z Niemiec, zwani potocznie grupą Webera już otwarcie mówią o tym, że gdyby PO wygrała wybory to wpuści tutaj dowolną ilość nielegalnych imigrantów - twierdzi szef rządu. Na koniec nagrania premier pozwolił sobie na uszczypliwą uwagę wobec największego, politycznego konkurenta, dotyczącą tego jak szef PO mówił o liderze obozu Zjednoczonej Prawicy. - Panie Bruner, dla Pana to szanowny pan prezes Jarosław Kaczyński - wytknął Mateusz Morawiecki.

Express Biedrzyckiej - Andrzej BYRT, Mirosław OCZKOŚ, Ewa PIETRZYK-ZIENIEWICZ RUNDA 1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.