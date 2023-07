Morawiecki na premiera, Szydło na prezydenta

Morawiecki - szef nowego rządu?

Mateusz Morawiecki nie ukrywa swoich ambicji. W rozmowie z nami mówił wprost, że po wygranych wyborach chciałby nadal pełnić funkcję premiera rządu. Morawiecki cieszy się jednym z najwyższych wyników poparcia wśród polityków PiS, ma też zaufanie i wsparcie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS w niedawnej rozmowie z „Super Expressem" zapytany o Morawieckiego stwierdził, że ten dobrze sprawdza się w swojej funkcji. Wcześniej wypowiadał się o nim w samych superlatywach: „On tak biega po kraju, pracuje, że czasem myślę, czy on aby czegoś tam w środku nie ma wmontowanego".

Szydło na prezydenta

Wysoko w rankingu zaufania prezesa Kaczyńskiego znajduje się też europosłanka Beata Szydło. Była premier zdobyła najlepszy wynik w kraju w wyborach do europarlamentu w 2019 r. - ponad 500 tysięcy głosów. To właśnie byłą premier politycy PiS wskazują, jako kandydata na prezydenta. - Już jedną kampanię prezydencką wygrała (była w sztabie Andrzeja Dudy - red.). Ludzie, nasi wyborcy ją lubią. Ma olbrzymie poparcie także w partii - mówi nam jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Cieszymy się bardzo, że mamy potencjalnych kandydatów do fotela prezydenckiego tak charakterystyczne jak premier Beata Szydło - komplementował w radiowym wywiadzie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Szydło pytana o to wprost, zastrzega, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje, ale jej nazwisko od dawna pojawia się w tym kontekście w wypowiedziach polityków PiS. - Beata Szydło ma też dodatkowy atut - jest kobietą, a teraz jest duża potrzeba kobiet w polityce na poważnym stanowisku - mówi politolog, prof. Kazimierz Kik. Wybory prezydenckie odbędą się w 2025 roku.

Politycy od Kuchni - Mateusz Morawiecki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.