Mateusz Morawiecki: zaprosiłem Meloni do Warszawy. Może przyjedzie

Giorgia Meloni przyjedzie do Polski?

Podczas kongresu EKR w Dubrowniku w Chorwacji były premier Mateusz Morawiecki powiedział włoskim dziennikarzom: "Zaprosiłem Giorgię Meloni do Warszawy". Zaznaczył zarazem, że zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo premier Włoch jest zajęta.

- "Rozmawialiśmy trzy dni temu w Brukseli, dała mi pewną nadzieję, że może przyjedzie, ale trzeba będzie zobaczyć, czy będzie to możliwe" - stwierdził były premier, cytowany przez agencję Ansa.

Morawiecki zapytany o to, czy może dojść do zmiany w przywództwie partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, odparł: "Być może, ale jeszcze nic nie zdecydowano. Wszystko jest w rękach Giorgii Meloni, która była i jest wspaniałą przewodniczącą EKR. Porozmawiamy o tym w niedalekiej przyszłości".

Na pytanie, czy jest gotów objąć przywództwo, Morawiecki odpowiedział: "Jestem, oczywiście, że jestem".

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ang. European Conservatives and Reformists Party, ECR Party) to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej, założona 1 października 2009 przez partie związane z grupą Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) w Parlamencie Europejskim. Skupia partie konserwatywne i umiarkowanie eurosceptyczne. Przewodniczącą partii jest włoska premier Giorgia Meloni, która we wrześniu 2020 zastąpiła pełniącego tę funkcję od początku czeskiego eurodeputowanego Jana Zahradila.

