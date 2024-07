Mocne starcie Bosaka i Biejat. "Proszę milczeć i słuchać"

Awantura w studiu. Poszło o aborcję

W programie "Śniadanie Rymanowskiego" rozmawiano o aborcji w związku z ustawą o jej depenalizacji, która nie została uchwalona przez Sejm. Senator Lewicy Magdalena Biejat przekonywała, że obecne prawo uderza w dwie grupy kobiet.

— "Te, które nie mają pieniędzy, żeby pojechać sobie do Holandii i przerwać ciążę, albo sprowadzić tabletki za kilkaset euro oraz te kobiety, które tak jak Iza, Agata, tak jak te kobiety, które wszyscy opłakiwaliśmy, kiedy umierały w szpitalach, znajdą się w sytuacji podbramkowej i będą zależały od lekarza, który będzie się bał przerwać ciążę. Ponieważ będą zachodziły dwie przesłanki: jedna zagrożenia zdrowia i życia i druga np. z wady płodu. A ta druga jest w Polsce zakazana. I on będzie się bał przerwać tę ciążę — powiedziała Magdalena Biejat. Do jej słów odniósł się wicemarszałek Sejmu, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, który powiedział, że "to są kompletne bzdury". — Dezinformuje pani widzów w każdym zdaniu, który pani wypowiada co do stanu prawnego — powiedział.

— W haniebny sposób powołuje się pani na przypadki ciąż i śmierci kobiet, które zmarły w wypadku sepsy, które miały przyczynę w złej opiece lekarskiej na oddziałach porodowych — mówił Bosak.

Kiedy Biejat próbowała mu wejść w słowo, polityk Konfederacji powiedział:

— Proszę milczeć i słuchać, bo kłamała pani zbyt długo — odpowiedział jej poseł Konfederacji. — Nie, bo pan kłamie i robi wszystko, żeby niszczyć dostęp kobiet do zdrowia — powiedziała posłanka. — No jak pan się do mnie odzywa, to jest po prostu skandal — dodała. Kłótnie między politykami musiał przerwać prowadzący program Bogdan Rymanowski.

Spięcie Bosaka z Biejat. Anna Maria Żukowska: Powinien pan przeprosić

"Panie marszałku Bosak, wielokrotnie brałam udział w programach z pańskim udziałem i wydawało mi się, że potrafi pan dotrzymać zasad kultury wynikających z pełnionej przez pana funkcji" - zwróciła się do jednego z liderów Konfederacji przewodnicząca klubu Lewicy.

"Dlaczego pana dziś tak poniosło? Powinien pan przeprosić marszałkinię Biejat" - dodała Anna Maria Żukowska.

