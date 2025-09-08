Mocne oskarżenie Jońskiego o aferę GetBack. Domaga się rozliczeń

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-08 12:16

Dariusz Joński nie przebierał w słowach. Eurodeputowany KO stwierdził, że za rządów PiS państwo zamiast chronić oszczędności obywateli, „samo wyciągało im pieniądze z kieszeni”. Odniósł się do afery GetBack, w której poszkodowanych zostało 9,5 tysiąca osób, a straty sięgnęły 3,5 miliarda złotych. Polityk domaga się odpowiedzialności karnej dla winnych i apeluje do Prokuratora Generalnego.

Dariusz Joński

i

Autor: SE/Tomasz Radzik

Afera GetBack i miliardy strat

Joński przypomniał, że GetBack to jego zdanie, jedna z największych afer finansowych ostatnich lat. W jego ocenie państwo nie tylko nie zareagowało, ale wręcz legitymizowało działania spółki. – Za rządów PiS państwo zamiast chronić oszczędności Polaków, samo wyciągało im pieniądze z kieszeni – podkreślił.

Według posła KO mamy do czynienia z sytuacją, w której zwykli ludzie zostali ograbieni z dorobku życia, a politycy mieli pełną świadomość tego, co się dzieje.

Morawiecki i Ziobro na celowniku

Najmocniejsze słowa Jońskiego padły pod adresem dwóch najważniejszych polityków obozu PiS w latach afery. – To był układ polityczno-biznesowy, w którym państwo stanęło po stronie brudnych interesów, a nie ludzi – mówił europoseł.

Wzruszający moment wizyty Nawrockiego. Odda hołd przy Sercu Piłsudskiego

Według niego ówczesny premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mieli pełną wiedzę o funkcjonowaniu spółki i ryzyku, jakie niosła dla obywateli. – To nie była niewiedza czy przypadek. To była świadoma decyzja, by chronić mechanizm, który ograbił Polaków z miliardów złotych – dodał.

NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury

Joński zwrócił uwagę, że sprawą już zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli. NIK przekazała do prokuratury zawiadomienie zawierające dokumenty, zeznania i dowody wskazujące na poważne zaniedbania. – Wszystko jest na stole. Czas, żeby winni ponieśli odpowiedzialność karną – podkreślił.

To oznacza, że afera nie dotyczy tylko samych mechanizmów finansowych, ale również systemowego braku nadzoru państwa.

„Czas na odpowiedzialność”

Europoseł z ramienia KO wezwał Prokuratora Generalnego do zdecydowanego działania. – Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której zwykli obywatele tracą oszczędności życia, a politycy chowają głowy w piasek – zaznaczył.

Dodał, że teraz stawką jest nie tylko rozliczenie przeszłości, ale też wiarygodność instytucji państwowych. – Albo zaczniemy rozliczać winnych, albo damy sygnał, że politycy są ponad prawem – ostrzegł Joński.

Poniżej galeria zdjęć: Tak mieszka Dariusz Joński

Polityka SE Google News
Tak mieszka Dariusz Joński
11 zdjęć
Express Biedrzyckiej - mStłuczka | 2025 09 05
Sonda
Kto powinien ponieść największą odpowiedzialność za aferę GetBack?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DARIUSZ JOŃSKI