Mocne oskarżenie Jońskiego o aferę GetBack. Domaga się rozliczeń

Afera GetBack i miliardy strat
Joński przypomniał, że GetBack to jego zdanie, jedna z największych afer finansowych ostatnich lat. W jego ocenie państwo nie tylko nie zareagowało, ale wręcz legitymizowało działania spółki. – Za rządów PiS państwo zamiast chronić oszczędności Polaków, samo wyciągało im pieniądze z kieszeni – podkreślił.
Według posła KO mamy do czynienia z sytuacją, w której zwykli ludzie zostali ograbieni z dorobku życia, a politycy mieli pełną świadomość tego, co się dzieje.
Morawiecki i Ziobro na celowniku
Najmocniejsze słowa Jońskiego padły pod adresem dwóch najważniejszych polityków obozu PiS w latach afery. – To był układ polityczno-biznesowy, w którym państwo stanęło po stronie brudnych interesów, a nie ludzi – mówił europoseł.
Wzruszający moment wizyty Nawrockiego. Odda hołd przy Sercu Piłsudskiego
Według niego ówczesny premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mieli pełną wiedzę o funkcjonowaniu spółki i ryzyku, jakie niosła dla obywateli. – To nie była niewiedza czy przypadek. To była świadoma decyzja, by chronić mechanizm, który ograbił Polaków z miliardów złotych – dodał.
NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury
Joński zwrócił uwagę, że sprawą już zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli. NIK przekazała do prokuratury zawiadomienie zawierające dokumenty, zeznania i dowody wskazujące na poważne zaniedbania. – Wszystko jest na stole. Czas, żeby winni ponieśli odpowiedzialność karną – podkreślił.
To oznacza, że afera nie dotyczy tylko samych mechanizmów finansowych, ale również systemowego braku nadzoru państwa.
„Czas na odpowiedzialność”
Europoseł z ramienia KO wezwał Prokuratora Generalnego do zdecydowanego działania. – Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której zwykli obywatele tracą oszczędności życia, a politycy chowają głowy w piasek – zaznaczył.
Dodał, że teraz stawką jest nie tylko rozliczenie przeszłości, ale też wiarygodność instytucji państwowych. – Albo zaczniemy rozliczać winnych, albo damy sygnał, że politycy są ponad prawem – ostrzegł Joński.
Poniżej galeria zdjęć: Tak mieszka Dariusz Joński