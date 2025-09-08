Mocne oskarżenie Jońskiego o aferę GetBack. Domaga się rozliczeń

Afera GetBack i miliardy strat

Joński przypomniał, że GetBack to jego zdanie, jedna z największych afer finansowych ostatnich lat. W jego ocenie państwo nie tylko nie zareagowało, ale wręcz legitymizowało działania spółki. – Za rządów PiS państwo zamiast chronić oszczędności Polaków, samo wyciągało im pieniądze z kieszeni – podkreślił.

Według posła KO mamy do czynienia z sytuacją, w której zwykli ludzie zostali ograbieni z dorobku życia, a politycy mieli pełną świadomość tego, co się dzieje.

Morawiecki i Ziobro na celowniku

Najmocniejsze słowa Jońskiego padły pod adresem dwóch najważniejszych polityków obozu PiS w latach afery. – To był układ polityczno-biznesowy, w którym państwo stanęło po stronie brudnych interesów, a nie ludzi – mówił europoseł.

Według niego ówczesny premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mieli pełną wiedzę o funkcjonowaniu spółki i ryzyku, jakie niosła dla obywateli. – To nie była niewiedza czy przypadek. To była świadoma decyzja, by chronić mechanizm, który ograbił Polaków z miliardów złotych – dodał.

NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury

Joński zwrócił uwagę, że sprawą już zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli. NIK przekazała do prokuratury zawiadomienie zawierające dokumenty, zeznania i dowody wskazujące na poważne zaniedbania. – Wszystko jest na stole. Czas, żeby winni ponieśli odpowiedzialność karną – podkreślił.

To oznacza, że afera nie dotyczy tylko samych mechanizmów finansowych, ale również systemowego braku nadzoru państwa.

„Czas na odpowiedzialność”

Europoseł z ramienia KO wezwał Prokuratora Generalnego do zdecydowanego działania. – Nie można dłużej tolerować sytuacji, w której zwykli obywatele tracą oszczędności życia, a politycy chowają głowy w piasek – zaznaczył.

Dodał, że teraz stawką jest nie tylko rozliczenie przeszłości, ale też wiarygodność instytucji państwowych. – Albo zaczniemy rozliczać winnych, albo damy sygnał, że politycy są ponad prawem – ostrzegł Joński.

Za rządów PiS pierwszy raz w historii państwo zamiast chronić oszczędności Polaków – samo wyciągało im pieniądze z kieszeni.Afera GetBack to 9,5 tysiąca oszukanych obywateli i 3,5 miliarda złotych strat.Państwo zbudowało piramidę finansową, do której promocji użyto wszystkich… pic.twitter.com/c0pl1A9bpe— Dariusz Joński MEP🇵🇱🇪🇺 (@Dariusz_Jonski) September 8, 2025

