Express Biedrzyckiej

Mocne komentarze po ataku na Trumpa

Agenci ugięli się pod presją Trumpa - tak sprawę ataku na Donalda Trumpa w "Expressie Biedrzyckiej" skomentował generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu. Co jeszcze miał do powiedzenia w tej sprawie i jak ją skomentował? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.