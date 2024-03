Minister rolnictwa Siekierski tuż przed spotkaniem z rolnikami! Stawia sprawę jasno. "Oni ponieśli koszty"

Hajnówka. Rozpoczął się proces Włodzimierza Cimoszewicza oskarżonego o potrącenie rowerzystki. Były premier nie przyznaje się do winy

Nie milkną echa po środowym głośnym proteście rolników, który burzliwe przeszedł przez Warszawę. Zamieszki były na tyle intensywne, że musiała interweniować policja. Skończyło się to obrażeniami – zarówno funkcjonariuszy, jak i protestujących. Premier Donald Tusk zdecydował się więc zwołać kolejne spotkanie w tej sprawie. – Umówiłem się z rolnikami na rozmowy w tym tygodniu, aby zaraportować im działania, których się podjąłem od czasu poprzedniego spotkania. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie. W sobotę o godz. 10 w centrum Dialog będę do dyspozycji – mówił Tusk na konferencji po posiedzeniu rady ministrów.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski przyznał w programie Wieczorny Express, że rozwiązaniem problemu rolników byłoby dofinansowanie ich z polskiego budżetu. – Muszą być środki z polskiego budżetu. Rolnicy rolnicy ponieśli koszty z tytułu nadmiernego otwarcia granicy, napływu towarów, przez co musieli sprzedawać towary po niższych cenach, czyli nie mają gdzie tego sprzedać – powiedział.

Minister podkreślił, że w zakresie tzw. „Zielonego Ładu”, który proponuje Bruksela, „zmusza się rolników do ponoszenia pewnych kosztów”. – Trzeba im w jakiś sposób to zrekompensować. Musi to zrobić częściowo budżet unijny, ale także polski – stwierdził.

Przed sobotnim spotkaniem premiera z rolnikami minister zaznaczył, że oczekuje dalszego wsparcia premiera Donalda Tuska, dlatego, że „potrzebne są środki, żeby wzmocnić rolników finansowo, bo oni ponieśli koszty”. – Musi być większe wsparcie i otwartość na rolników, jeśli chcemy, żeby było bezpieczeństwo i ciągłość produkcji – mówił w „SE” minister rolnictwa Czesław Siekierski.

