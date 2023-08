Najpierw modlitwa

Minister Robert Telus: Z różańcem na hamburgera

ks | KALA 5:02

Robert Telus (54 l.) to wyjątkowo zapracowany minister. Odpowiada za resort rolnictwa, a to gorący temat szczególnie latem, gdy trwają zbiory i żniwa. Nic dziwnego, że nie ma nawet czasu, by spokojnie posilić się w ministerstwie tylko wyrusza po pracy na hamburgera. Nie zapomina też przy okazji o modlitwie i różańcu, który zawsze ma przy sobie.