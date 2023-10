Minister odwiedził strażaka w śpiączce. Klinika „Budzik” pomaga odzyskać zdrowie

Lekarze walczą o zdrowie strażaka

Strażak nie odzyskał jeszcze w pełni świadomości, ani nie wybudził się całkowicie ze śpiączki. Jednak lekarze sądzą, że leczenie tego pacjenta idzie w dobrą stronę i ma dużą szansę zakończyć się sukcesem. - Klinika „Budzik” przy warszawskim Szpitalu Bródnowskim jest częścią sieci punktów pomocy pokrzywdzonym. Została sfinansowana w dużej części ze środków Funduszu Sprawiedliwości – mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, kierujący Funduszem Sprawiedliwości, z którego 45 mln zł przeznaczono na warszawską klinikę. Pacjenci w „Budziku” to często ofiary wypadków oraz przestępstw.

Kto wygrał piątą debatę wyborczą "Super Expressu"? Dwoje kandydatów zostawiło konkurentów w tyle

Ministerstwo chce wspierać inne kliniki

- Cały czas współpracujemy z kliniką. Teraz rozmawialiśmy o finansowaniu badań naukowych. „Budzik” to placówka innowacyjna na skalę światową, wyspecjalizowana w budzeniu pacjentów ze śpiączki i z bogatymi wcześniejszymi doświadczeniami. Łatwo jej wejść we współpracę naukową, badawczą z innymi tego typu ośrodkami na świecie. Badania mogą udoskonalić tę metodę leczenia lub stworzyć całkiem nowe – opowiada Marcin Romanowski. - To kosztowna klinika, ale bardzo potrzebna. Musimy także w Polsce wspierać takie miejsca. Nie ma przecież nic cenniejszego od ludzkiego życia – dodaje minister.

Fundusz Sprawiedliwości zamierza współtworzyć inne ośrodki specjalistyczne, nastawione na pomoc dzieciom, które są ofiarami przestępstw.