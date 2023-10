Minister Anna Moskwa złapała za specjalistyczny sprzęt! Wszystko w ważnej sprawie [ZDJĘCIA]

Sadzenie lasu odbyło się w ramach akcji #SadziMy, inicjatywy Prezydenta RP, we współpracy z Lasami Państwowymi. Organizatorzy na tegoroczną edycję przygotowali milion sadzonek do rozdania, tak by każdy chętny mógł zasadzić ją na własnym gruncie. Minister klimatu Anna Moskwa rozdawała sadzonki w Radomiu, a w lesie pod Radomiem własnoręcznie wsadzała je do ziemi. Używała do tego specjalistycznego sprzętu, jakim jest kostur: - To praca ku chwale przyrody. Można mieć poczucie, że tworzy się las – mówiła nam minister. Moskwa podkreśla, że jesień i wiosna to najlepszy czas do sadzenia drzew – Idealnie kiedy jeszcze mamy mżawkę, za to warto unikać palącego słońca i wiatru. Po wyjęciu sadzonki z doniczki powinniśmy ją jak najszybciej wsadzić do ziemi, sadzonkę zakopujemy natomiast na taką głębokość, na jakiej rosła na szkółce – instruuje szczegółowo minister klimatu.

Lasy mają fundamentalne znaczenie dla dziedzictwa przyrodniczego, czy jakości powietrza. Stanowią one miejsce bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt, a także zapewniają nam tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. W Polsce sadzi się około 1000 drzew na minutę. Obecnie lasy stanowią już niemal 30% powierzchni Polski.