Minister Moskwa walczy ze złotą algą. Ryby w Odrze znowu mogą się masowo dusić!

i Autor: ART SERVICE Minister Moskwa walczy ze złotą algą

wielka akcja

Jak pokazały badania, to złota alga odpowiadała za masowe śnięcie ryb w Odrze latem ubiegłego roku. Niestety, w rzece cały czas występują problematyczne glony. Minister klimatu Anna Moskwa szuka sposobu na to, żeby alga tym razem nie wyrzuciła toksyn i nie doprowadziła do ekologicznej katastrofy.