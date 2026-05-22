Minister koordynator służb specjalnych dla „SE”: Skutecznie walczymy ze szpiegami

12 maja funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech Polaków podejrzanych o szpiegostwo, dezinformację oraz przygotowywanie działań dywersyjnych i sabotażowych na rzecz Federacji Rosyjskiej.

Mężczyznom postawiono zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu, a także publicznego pochwalania wojny napastniczej i propagowania symboli wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

Minister Tomasz Siemoniak podkreślił skuteczność ABW w walce z zagrożeniami, przypisując sukces m.in. odtworzeniu delegatur terenowych oraz współpracy służb z policją i czujnymi obywatelami.

Trzej Polacy szpiegowali dla Putina

20 maja minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego PK trzech Polaków podejrzanych o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Jak przekazała ABW, zatrzymań dokonano 12 maja.

- ABW skutecznie walczy z zagrożeniami szpiegowskimi i dywersyjnymi. Dzięki odtworzeniu w 2024 roku 10 delegatur terenowych ABW, działania są prowadzone na terenie całej Polski. Ważna jest współpraca ABW z policją i obywatelami, których czujność jest bardzo ważna. Każda podejrzana aktywność powinna być zgłaszana służbom państwowym – powiedział Siemoniak „Super Expressowi”.

Propaganda i dezinformacja za ruble

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak poinformował po zatrzymaniu szpiegów, że na podstawie materiałów zgromadzonych przez ABW zatrzymanym mężczyznom postawiono zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu i udzielania temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Jak dodał, zarzucono im też wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym oraz czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Prok. Nowak wskazał, że zarzuty wobec trzech mężczyzn obejmują również publiczne pochwalanie prowadzenia wojny napastniczej i propagowanie symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

PŁK PRZEPIÓRKA: Amerykanie uprawiają chocholi taniec, choć sygnały zmian pojawiały się wcześniej