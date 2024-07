Minister klimatu radzi Polakom w sprawie cen prądu. Wykpił ją Janusz Kowalski: "Też mam radę, niech poda się do dymisji"

O co chodzi?!

Polacy dostają "prognozy grozy"

Prognozy, które wysyłają dostawcy energii elektrycznej u wielu Polaków wywołały poważne skoki napięcia. Okazuje się jednak, że rzeczywistość wcale nie musi być taka straszna, jak wspomniane rachunki. Paulina Hennig-Kloska wyjaśnia, że część operatorów nie uwzględniła nowych cen maksymalnych, a np. dla gospodarstw domowych to 500 zł za MWh. - Pamiętajcie, że cały czas mamy osłowny dla gospodarstw domowych, małych i mikro przedsiębiorstw, a także samorządów, szkół, czy szpitali. Jeśli macie w prognozach rachunków większe kwoty, powinniście zwrócić się do swojego dostawcy energii po korektę – radzi szefowa resortu klimatu.

Jest i rada dla szefowej resortu klimatu

Zdaniem Janusza Kowalskiego (46 l.) z PiS to niepoważna wypowiedź. - Też mam dla niej radę, żeby podała się do dymisji. Polacy dostali prognozy, które muszą zapłacić, bo jeżeli nie zapłacą, to będą płacić odsetki. Przerzucanie na obywateli konieczności załatwiania tej sprawy jest niepoważne – kwituje Kowalski.