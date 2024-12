Minister Katarzyna Kotula zrzeknie się immunitetu. Sprawy sprzed lat w tle

Czy to wypada?

Minister Kotula w czasie konferencji prasowej (5 grudnia) odniosła się do postanowienia prokuratury okręgowej w Szczecinie, w sprawie o molestowanie seksualne, o której opowiedziała w listopadzie 2022 w Onecie. Przypomnijmy, że wówczas polityczka opowiedziała o tym, co spotkało ją w dzieciństwie. Jako nastolatka uprawiała tenis. W latach 90. Mirosław Skrzypczyński był trenerem tenisa Kotuli w klubie Energetyk Gryfino. W rozmowie z mediami polityczka ujawniła, że mężczyzna molestował ją, gdy miała ona niecałe 15 lat. Po serii artykułów w mediach w sprawie Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wszczęła śledztwo, które kilak miesięcy temu zostało umorzone, ale dopiero teraz na jaw wychodzą nowe informacje w tej sprawie.

Podstawą decyzji do umorzenia śledztwa było przedawnienie karalności czynu, jednak, jak donosi Onet śledczy zajmujący się sprawą nie mieli wątpliwości, że Skrzypczyński, "wykorzystując zależność wobec siebie niespełna 15-letniej podopiecznej, dopuścił się wobec niej czynów o charakterze seksualnym" - czytamy. W uzasadnieniu umorzenia śledztwa, do którego dotarł Onet wskazano:

- W zimie 1991 r., to jest przed ukończeniem przez pokrzywdzoną 15 lat, co nastąpiło w dacie 1 lutego 1992 r., po jednym z treningów w tym pomieszczeniu doszło do zdarzenia z udziałem Katarzyny Kotuli, podczas którego Mirosław Skrzypczyński - czytamy w portalu Onet.

Katarzyna Kotula odnosiła się do sprawy i najnowszych doniesień Onetu, na portalu X umieściła wpis:

Wiem jak trudno jest udowodnić winę sprawcy w sprawach o molestowanie seksualne, także małoletnich. Wiem ile ofiar wciąż czeka na sprawiedliwość. Mam nadzieję, że ta historyczna decyzja prokuratury okręgowej w Szczecinie, w sprawie która miała miejsce ponad 30 lat temu, doda odwagi i siły tym, którzy wciąż czekają żeby przemówić, tym którzy wciąż czekają na sprawiedliwość.

Zaś w czasie porannej konferencji w Sejmie minister Katarzyna Kotula powiedziała, że podjęła decyzję o zrzeczeniu się immunitetu:

Podjęłam decyzję o zrzeknięciu się immunitetu w związku ze złożonym przez Mirosława Skrzypczyńskiego aktem oskarżenia o pomówienia. Chcę stanąć przed sądem, bo wiem, że prawda jest po mojej stronie. Moja sprawa niestety się przedawniła, ale wiem, że setki podobnych spraw wciąż czekają na ujawnienie - mówiła Katarzyna Kotla w Sejmie.

Wiem jak trudno jest udowodnić winę sprawcy w sprawach o molestowanie seksualne, także małoletnich. Wiem ile ofiar wciąż czeka na sprawiedliwość. Mam nadzieję, że ta historyczna decyzja prokuratury okręgowej w Szczecinie, w sprawie która miała miejsce ponad 30 lat temu, doda… pic.twitter.com/OTYCquO6K4— Katarzyna Kotula (@KotulaKat) December 5, 2024