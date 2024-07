Tusk ukarał wiceministra za ustawę dekryminalizującą aborcję! Co go czeka?

Czternasta emerytura w 2024 roku będzie niższa o 869 zł niż 12 miesięcy temu i wyniesie 1780,96 zł. W dodatku jak poinformował wiceminister resortu rodziny i pracy prof. Sebastian Gajewski (36 l.) świadczenie otrzyma dużo mniej seniorów - Liczba uprawnionych wynosi ok. 7,8 mln osób, w tym ok. 4,8 mln osób otrzymałoby 14. emeryturę w pełnej wysokości – mówi wiceminister odpowiadając na interpelację. - To stara zasada KO wprowadzają limity ograniczenia i jak zawsze pewna cześć osób nie otrzyma świadczenia. Za czasów pierwszych rządów zamrozili progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i wtedy z systemu wypadło ponad 2 mln dzieci – mówi Anna Kwiecień (60 l.) z PiS.

Ci emeryci nie wymagają już pomocy

Z kolei Magdalena Kochan (74 l.) wyjaśnia, że trzeba wziąć pod uwagę spadek inflacji, ustabilizowanie cen i znaczącą nowelizację emerytur. - Temu milionowi emerytów możemy powiedzieć, że wzrosły ich świadczenia i dlatego wypadli z grupy najgorzej uposażonych. Ich stan codziennych finansów poprawił się na tyle, ze nie wymaga pomocy państwa – uważa senator KO. „Czternastka” w pełnej wysokości przysługuje osobom, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty świadczenie maleje w myśl zasady „złotówka za złotówkę”. Nie otrzymują go emeryci, których miesięczna wypłata wynosi co najmniej 4,7 tys. zł.

