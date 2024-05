Mieszkańcy Podlasia chcą otwarcia przejścia z Białorusią. Premier Tusk ma dla nich dobre wieści

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za moment! Ile zarobią członkowie komisji wyborczych? Sprawdź!

– Rozmawiałem przed spotkaniem z wojewodą, jak pomóc kupcom i przedsiębiorcom, którzy stracili na zamknięciu granicy – powiedział Donald Tusk w piątek na spotkaniu z wyborcami na Podlasiu. Następnie zapowiedział, że od początku tygodnie będzie analizowana kwestia otwarcia jednego przejścia granicznego. – Myślę tu o Bobrownikach, to by odblokowało istotną część małego i średniego biznesu związanego z bezpośrednią wymianą handlową z Ukrainą - powiedział premier.

– Ale od razu zastrzegam: ja nie podejmę tej decyzji, jeśli dowództwo wojskowe i straży granicznej będzie miało jednoznacznie negatywną opinię, że to może wpłynąć negatywnie na nasze bezpieczeństwo - podkreślił.

Premier zapowiedział jednak, że analiza - z udziałem szefa MSWiA, straży granicznej i wojskowych - będzie jednak nakierowana na szukanie rozwiązań, "co zrobić by było to jednocześnie możliwe i bezpieczne".

Donald Tusk podkreślił jednocześnie, że jest jak najdalszy od robienia gestów w kierunku białoruskiego reżimu i ewentualnego otwarcia granicy nie należy w ten sposób interpretować.

