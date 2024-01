Michał Wypij zeznaje. Ujawnił, co zrobił Mariusz Kamiński! „Wpadł w furię”

Ostry spór w rządzie Tuska. Poszło o 800 plus

O co dokładnie poszło?

Komisja ds. wyborów kopertowych ma wyjaśnić wszystkie okoliczności i szczegóły dotyczące przygotowań do wyborów prezydenckich w 2020 roku, gdy świat zmagał się z pandemią koronawirusem. Do tej pory zeznawał były wicepremier Jarosław Gowin, który był przeciwny przeprowadzeniu wyborów w ten sposób. 19 stycznia zaś swoje zeznania składa jego były współpracownik, Michał Wypij. Opowiedział o kulisach jednej z rozmów w tej sprawie.

- Największe wrażenie na tej dyskusji, która miała napięty charakter, ale trzymała się w ramach kulturalnej rozmowy, było zachowanie pana Mariusza Kamińskiego, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, który w pewnym momencie wpadł w furię, zaczął mówić, że nasze zachowania nadają się do więzienia, że powinniśmy zostać zniszczeni, że nasza działalność jest działalnością antypaństwową. Przyznam, zszokowało mnie to – mówił były poseł Porozumienia.

Polityk opisał też formy nacisku, jakie były wobec niego stosowane, by zmienił zdanie w sprawie wyborów kopertowych. Jedną z osób odpowiedzialnych za te działania miał być między innymi doradca prezydenta RP Jerzy Milewski. Jak wspominał, były podejmowane próby kontaktu z jego rodzicami, którzy mieliby nakłonić go do zmiany zdania.

