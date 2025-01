Michał Wójcik zaskakuje fanów! Poseł PiS śpiewa Elvisa Presleya [WIDEO]

Poruszające, co zrobił Andrzej Duda po śmierci byłego posła PiS. Nieczęsto się to zdarza. Wzruszenie wyciska łzy

Michał Wójcik jak Elvis Presley! Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Wójcik, który na co dzień zajmuje się polityką, tym razem porzucił garnitur i mikrofon sejmowy na rzecz mikrofonu muzycznego. Jego wykonanie utworu Elvisa Presleya zdobyło uznanie użytkowników X. Internauci nie kryli zdziwienia, że poseł ma tak silny i melodyjny głos.

Trzaskowski się boi?! Koalicja Obywatelska na granicy wytrzymałości. Szokujące doniesienia!

Polityk z duszą artysty – hobby czy ukryta pasja?

Nie od dziś wiadomo, że politycy również mają swoje pasje. Jednak to, co zaprezentował Michał Wójcik, przerosło oczekiwania. Śpiew Elvisa Presleya to nie lada wyzwanie, a poseł poradził sobie z nim śpiewająco! Wójcik nie zdradził jeszcze, czy śpiewanie to tylko okazjonalne hobby, czy może ukryta pasja, którą dopiero zaczyna odkrywać przed światem.

Sieć huczy: „Poseł powinien nagrać płytę!”

Po publikacji nagrania ruszyła lawina komentarzy. Fani rock’n’rolla i sympatycy Elvisa Presleya docenili odwagę posła i zaproponowali, by nagrał całą płytę z klasykami muzyki. Pojawiły się nawet głosy, że Michał Wójcik powinien spróbować swoich sił w programach muzycznych, takich jak „The Voice of Poland” czy „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Politycy na scenie? Coraz więcej gwiazd polityki pokazuje swoje talenty

Nie tylko Michał Wójcik zaskoczył Polaków swoimi artystycznymi zdolnościami. Wcześniej swoje talenty muzyczne ujawniali także inni politycy. Czy to początek nowego trendu, gdzie politycy będą dzielić się swoimi pasjami z wyborcami? Jedno jest pewne — takie inicjatywy pozwalają spojrzeć na polityków z bardziej ludzkiej strony.

Wójcik pokazał, że polityka i muzyka mogą iść w parze. Czy zdecyduje się pójść o krok dalej i nagrać więcej utworów? A może zobaczymy go na scenie podczas jakiegoś charytatywnego koncertu?

Poniżej galeria zdjęć: Michał Wójcik śpiewa i pomaga. Zapraszamy.

Express Biedrzyckiej - Roch Kowalski, Agata Szczęśniak - 2025-01-10 VOD3 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.