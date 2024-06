Michał Wawrykiewicz, prof. Andrzej Rychard w "Expressie Biedrzyckiej", Dariusz Wieczorek w "Sednie sprawy"

Krótko po wyborach do Parlamentu Europejskiego nie brakuje tematów wartych przedyskutowania, a do tego potrzebni są ciekawi goście. Tych nie zabraknie ani w "Sednie sprawy", ani w "Expressie Biedrzyckiej"! Już o 8:45 Jacek Prusinowski porozmawia z ministrem nauki Dariuszem Wieczorkiem. Następnie, jak zwykle o 9:07, rozpocznie się "Express Biedrzyckiej", gdzie pojawi się adwokat i poseł-elekt do PE Michał Wawrykiewicz oraz prof. Andrzej Rychard, socjolog i dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Oba programy można oglądać na żywo na naszej stronie głównej se.pl, na naszym fanpage'u na Facebooku i na naszym kanale w serwisie YouTube. Zapraszamy do oglądania!