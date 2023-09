Michał Kamiński i Ryszard Schnepf w "Expressie Biedrzyckiej"!

Ważna słowa Andrzeja Dudy o Polsce padły w USA. Prezydent przemówił do Polonii

Prezydent w New Jersey

Już we wtorkowy poranek zapraszamy do wysłuchania rozmów Kamili Biedrzyckiej. Pierwszym gościem w jej "Expressie Biedrzyckiej" będzie Michał Kamiński, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego do Senatu. Drugim rozmówcą będzie natomiast Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA.

Tymczasem gościem Jacka Prusinowskiego w "Sednie sprawy" będzie Sławomir Neumann.

Zapraszamy do oglądania na www.se.pl i kanale "Super Expressu" na Youtubie, już we wtorek 19 września. Start ok. 8:50!